СК РФ возбудит дело из-за решения генпрокуратуры Украины против Пегова

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным решением генпрокуратуры Украины о предъявлении обвинения военному корреспонденту проекта WarGonzo Семену Пегову. Об этом 4 февраля сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Накануне украинская генпрокуратура заочно предъявила Пегову обвинение в создании «пропагандистских материалов на военную тематику».

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее, 12 января, российским журналистам вручили премии правительства в области СМИ за 2022 год. Все 20 лауреатов — журналисты и военные корреспонденты, освещающие события в новых регионах России. Среди них также был награжден военкор и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

24 ноября президент России Владимир Путин наградил Пегова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.

До этого, 23 октября, Пегов получил ранение под Донецком, подорвавшись на запрещенной мине «Лепесток». На месте происшествия члены батальона «Сомали» оказали ему первую медицинскую помощь, после чего он был эвакуирован, а уже в медучреждении прооперирован.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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