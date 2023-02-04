Президент Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 февраля, провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе встречи они обсудили борьбу с терроризмом.

Российский лидер подчеркнул, что вопрос террористической угрозы важен как для России, так и для многих других стран по всему миру. По его мнению, эта проблема актуальна уже на протяжении нескольких последних десятилетий.

Затем с докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

Также в совещании участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее, 31 января, Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности в стране.

Так, в новой версии документа обновлены положения о сроках и характере установления уровней террористической опасности.

В ноябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за 2022 год в России предотвратили 28 преступлений террористической направленности.

По его словам, за год в регионе на 80% увеличилось число преступлений с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов.

В октябре Путин рассказал, что российские спецслужбы пресекли множество терактов на территории России, которые были организованы на Украине. Тогда же Патрушев заявил, что силовикам поручено выявлять международных террористов, использующих миграционные каналы.