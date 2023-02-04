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Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшой снег, гололедица и температура воздуха до нуля градусов — такая погода ожидает столицу в субботу, 4 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов днем, а ночью от –5 до –3.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c, ночью ожидается северный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 749–753 мм ртутного столба.

Ранее, 2 февраля, аналитики «Яндекс.Погоды» спрогнозировали небольшой снег и похолодание в предстоящие выходные в столице. Отмечалось, что утром в субботу москвичей ожидают небольшие осадки. В воскресенье ожидается не менее снежная погода. Среднесуточная температура при этом в столице составит –4 градуса, а к вечеру опустится до –5 градусов.

До этого, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на предстоящей неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание. По ее словам, в ближайшие дни в столице будет преобладать облачная погода с осадками в виде небольшого снега.

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