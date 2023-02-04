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США передали активы российского бизнесмена на нужды Украины

CNN: США перечислили конфискованные активы бизнесмена Малофеева на нужды Украины
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США впервые использовали подсанкционные активы россиян для оказания финансовой помощи Киеву. Об этом в пятницу 3 февраля, сообщил глава американского минюста Меррик Гарланд.

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»
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«Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине», — приводит его слова CNN.

Отмечается, что украинскому МИД были направлены более $5 млн с банковского счета предпринимателя из РФ Константина Малафеева. Бизнесмен дважды попадал под санкции США: в 2014 и 2022 годах за «действия, направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины».

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление страны. Он отметил, что необходимо создать реальный механизм, который позволит распорядиться замороженными активами России и направить эти средства на нужды Киева.

До этого, 27 января, агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз (ЕС) имеет юридические основания временно использовать порядка €33,8 млрд из замороженных активов Банка России для передачи Киеву. При этом страны G7 и ЕС заявили, что не существует четких юридических оснований для ареста активов российских банков и перенаправления денег на Украину.

Еще в конце ноября прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

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