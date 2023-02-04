«Россия сегодня» прокомментировала попадание под санкции Канады

«Россия сегодня» 3 февраля заявила, что никогда не любила кленовый сироп. Таким образом пресс-служба медиагруппы прокомментировала попадание под санкции Канады.

«Никогда не любили кленовый сироп, а хоккей и у нас отличный», — говорится в Telegram-канале «Зубовский, 4».

Накануне власти Канады наложили новые ограничения на российские медиаресурсы и их представителей в связи с «распространением дезинформации и пропаганды». В общей сложности рестрикции дополнительно затрагивают 16 структур и 38 физических лиц.

В ответ на это посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия будет действовать по принципу взаимности.

9 декабря Канада ввела санкции против МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Центральной избирательной комиссии, Минюста и Следственного комитета РФ.

В свою очередь Москва внесла в черный список 200 канадцев, которым отныне запрещен въезд на российскую территорию. В их числе — высокопоставленные чиновники, парламентарии, правоохранители и активисты, поддерживающие «русофобский курс режима Джастина Трюдо».

До этого, 28 октября, Оттава уже расширяла список антироссийских санкций. Тогда под ограничения попали шесть компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Среди них министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер страны Александр Новак и глава Минпромторга Денис Мантуров. До этого в список включили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В качестве ответных мер 14 ноября российская сторона ввела санкции против ста граждан Канады. Запрет на въезд коснулся, в частности, актера Джима Керри и внука Степана Бандеры Стефана.

Кроме того, Канада расширила санкции против РФ 30 сентября «в связи с попыткой России включать в свой состав украинские территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей». В санкционный список было внесено еще 43 человека, в том числе жена Пескова Татьяна Навка, а также его дети Николай и Елизавета.

При этом 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обратил внимания на введение Канадой санкций в отношении членов его семьи.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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