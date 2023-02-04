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Очевидец рассказал про погибших при пожаре в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Погибшие при пожаре в частном доме в Новой Москве люди злоупотребляли алкоголем, хотя чем-то особенным не отличались. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал «Известиям» один из жителей поселка Марушкинское в деревне Давыдково в Новой Москве.

«Обыкновенные люди, что я могу сказать, на вид нормальные. <...> Но было видно, что пьющие», ― рассказал житель поселка.

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Ранее в этот день появилось видео последствий пожара в частном доме в Новой Москве. Пламя уничтожило практически всё помещение.

По факту произошедшего Следственный комитет России начал проверку.

О том, что три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Новой Москве, стало известно ранее 3 февраля.

В столичной прокуратуре сообщили, что после ликвидации горения на месте происшествия нашли тела женщины и двух мужчин.

По предварительной версии, накануне возгорания погибшие жильцы употребляли спиртные напитки, а пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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