Одиннадцать человек погибли при обрушении навеса в Руанде

11 жителей Руанды погибли и свыше 30 пострадали в результате обрушения навеса для высушивания кукурузы. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает издание The New Times.

По данным Национальной полиции Руанды, инцидент произошел в провинции Кигали в центральной части страны. Около полудня конструкция, на которой высушивались кукурузные початки, рухнула, при этом 11 человек погибли, а более 30 получили серьезные травмы.

В настоящий момент пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Местное правительство оказывает поддержку семьям жертв ЧП. Премьер-министр Руанды Эдуар Нгиренте выразил свои соболезнования в связи с трагическим происшествием.

Подчеркивается, что власти страны намерены усилить контроль за соблюдением мер безопасности при возведении навесов и других сельскохозяйственных построек.

Ранее, 22 января, сообщалось о разрушении пятиэтажного дома в сирийском Алеппо в связи с подтоплением. По данным источников, 17 местных жителей погибли, двое получили травмы и еще один пропал без вести.

7 января стало известно, что в результате обрушения крыши отеля в турецком городе Сарыкамыш пострадали 32 человека. Они были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.