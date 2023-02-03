В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан, опубликованные 3 февраля.

Так, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщает о взрывах в Купянске Харьковской области.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге в Киеве во время визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Также 3 февраля в 4:34 мск в подконтрольной Киеву Запорожской области была объявлена воздушная тревога. В городе Очакове Николаевской области были слышны взрывы. Кроме того, сообщалось о взрывах во временно подконтрольном киевским властям Херсоне.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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