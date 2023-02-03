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В МИДе обсудили с послами из африканских стран саммит «Россия — Африка»

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Фото: t.me/MID_Russia
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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил на встрече с послами африканских государств в Москве вопросы, касающиеся проведения саммита «Россия — Африка». Об этом 3 февраля сообщили в МИД РФ.

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«Африканский дипломатический корпус был ознакомлен с архитектурой программы предстоящих мероприятий, а также с организационно-протокольными аспектами пребывания в Санкт-Петербурге глав государств и правительств стран Африканского континента и руководителей ведущих межафриканских объединений», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что на встрече обсуждалось проведение второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка», которая состоится в Москве в марте. Как подчеркнули в МИД, мероприятие рассматривается в качестве важного этапа подготовки российско-африканского саммита.

Второй саммит «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля.

Ранее, 26 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны. По его словам, он обсудил с президентом Эритреи Исайясом Афеверки российские предложения по развитию промышленности страны и потребности Эритреи в оборонном секторе. Эти темы будут обсуждаться в перспективе на переговорах министерств экономики двух стран, сообщил министр.

23 января началось турне Лаврова по Африке. Министр начал поездку с визита в ЮАР, где встретился с главой южноафриканского МИДа Наледи Пандор.

Лавров также уже посетил Эсватини и Анголу, по итогам переговоров с президентом которой глава российского МИДа сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Предыдущий саммит «Россия – Африка» проходил в Сочи 23–24 октября 2019 года. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.

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