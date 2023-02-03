Реклама
Прямой эфир
Мир
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Канада расширила санкции в отношении России
Мир
Байден поддержал решение не сбивать китайский аэростат
Мир
В Британии обеспокоились неготовностью армии к прямому столкновению с РФ
Спорт
Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям
Мир
В Индии сошла еще одна лавина
Мир
Рим и Париж весной передадут Киеву систему ПВО Samp/T
Мир
В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом
Общество
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Общество
Блогера Николая Соболева внесли в список иноагентов
Мир
В США считают инцидент с аэростатом из Китая нарушением международного права
Мир
В Риме заявили о работе Зеленского над планом начала диалога с Москвой
Сюжет:

Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного «Союза МС-22»

Роскосмос: поврежденный «Союз МС-22» вернется с МКС на Землю в беспилотном режим в марте
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором в беспилотном режиме вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю в марте. Об этом 3 февраля сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

Экстренный выход: приведет ли поломка «Союза» к эвакуации экипажа МКС
Какова роль космического мусора в аварии и при чем тут метеоритный поток Геминиды

«Корабль «Союз МС-22» вернется домой в марте 2023», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что на борту корабля не будет космонавтов, но он доставит на Землю грузы и научное оборудование. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина подготовили его к отправке.

Ранее, 14 января, в «Роскосмосе» сообщили о принятых мерах для безопасного возвращения экипажа корабля «Союз МС-22» на поверхность планеты. Там уточнили, из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» его экипаж — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио — вернется на Землю на «Союзе МС-23», который должен будет пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля.

До этого, 11 января, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил о том, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыкуют и приземлят спустя одну–две недели после прибытия корабля «Союз МС-23» к МКС. Крикалев добавил, что посадка корабля запланирована в штатном районе на территории Казахстана.

В тот же день глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме.

О повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023