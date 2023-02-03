Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного «Союза МС-22»

Космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором в беспилотном режиме вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю в марте. Об этом 3 февраля сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

«Корабль «Союз МС-22» вернется домой в марте 2023», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что на борту корабля не будет космонавтов, но он доставит на Землю грузы и научное оборудование. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина подготовили его к отправке.

Ранее, 14 января, в «Роскосмосе» сообщили о принятых мерах для безопасного возвращения экипажа корабля «Союз МС-22» на поверхность планеты. Там уточнили, из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» его экипаж — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио — вернется на Землю на «Союзе МС-23», который должен будет пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля.

До этого, 11 января, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил о том, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыкуют и приземлят спустя одну–две недели после прибытия корабля «Союз МС-23» к МКС. Крикалев добавил, что посадка корабля запланирована в штатном районе на территории Казахстана.

В тот же день глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме.

О повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.