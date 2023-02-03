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Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут Артемовск (украинское название — Бахмут), пока это возможно. С таким заявлением в пятницу, 3 февраля, выступил глава государства Владимир Зеленский.

Самая горячая точка СВО: что известно об Артемовске ДНР
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«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина.

Вместе с тем президент отметил стремительное падение боевого духа граждан и военнослужащих. По его словам, жители некоторых городов сейчас думают, что «они все на отдыхе», однако это проявление слабости.

Ранее в пятницу военно-политический эксперт из Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что украинские силы под видом удержания Артемовска могут оставить мобилизованных в городе, тем самым обеспечив прикрытия отхода основной группировки боевиков.

В свою очередь подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери среди личного состава в подразделениях ВСУ на территории Артемовска растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

Тогда же советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ спешно стягивают свои резервы под Артемовск, при этом отвода войск от населенного пункта пока не наблюдается. Также Кимаковский добавил, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к городу.

Как сообщило 2 февраля издание The Economist со ссылкой на украинских военных, многие командующие ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь. При этом они признают, что взятие населенного пункта ВС РФ делает уязвимыми для российской артиллерии города Краматорск и Славянск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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