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Появилось видео последствий пожара в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Появились кадры последствий пожара в частном доме в Новой Москве, в результате которого погибли три человека. Видео с места происшествия в пятницу, 3 февраля, опубликовали «Известия».

На записи видно, что помещение оказалось практически полностью уничтожено огнем.

Отмечается, что в настоящий момент ведется разбор завалов.

Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и работают над установлением всех причин и обстоятельств ЧП.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о гибели трех человек при пожаре в двухэтажном частном доме в поселке Марушкинское в деревне Давыдково в Новой Москве.

Как сообщила прокуратура Москвы, на втором этаже частного многоквартирного дома были найдены тела женщины и двух мужчин после тушения пожара. По предварительной версии, накануне возгорания погибшие жильцы употребляли спиртные напитки, а пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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