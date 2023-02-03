Вооруженные силы Великобритания на протяжении десятилетий опустошались из-за сокращения расходов, и в настоящее время страна менее готова к войне, чем когда-либо в истории. Об этом написал генерал Ричард Бэрронс в четверг, 2 февраля, в статье для издания The Sun.

По его словам, сокращение военных расходов имело смысл, когда закончилась холодная война и правительство страны начало тратить деньги на здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

«Сейчас у нас вооруженный конфликт в Европе, а наши вооруженные силы менее готовы к бою, чем когда-либо на памяти живущих», — отметил Бэрронс.

Он указал на то, что танки, бронемашины и артиллерийские орудия, находящиеся в распоряжении Великобритании, в основном старше 30 лет и те, что еще работают, отправляются на Украину.

Обозреватель приводит в статье слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что потребуется десятилетие, чтобы восстановить силы, которые нужны уже сегодня.

В заключении Бэрронс указал на то, что годы сокращения производства боеприпасов означают, что запасы некоторых типов основного оружия армия Британии исчерпает до конца дня в случае начала прямого вооруженного конфликта с Россией.

В тот же день польский военный корреспондент Марцин Вырвал написал, что, по его мнению, Киев исчерпает запасы боеприпасов в течение полугода. Он указал на то, что США, которые являются основным поставщиком боеприпасов на Украину, производят 15 тыс. ракет 155-го калибра в месяц, между тем как Украина совершает около 5 тыс. выстрелов этими ракетами в день. То есть этого хватает всего на три дня, пояснил Вырвал.

По его словам, в то же время нет никаких признаков того, что у России заканчиваются ресурсы, поскольку страна действительно обладает большим запасом техники, а также населением, в три с половиной раза превышающим население Украины.

Ранее, 31 декабря, испанская газета El País написала что конфликт вокруг Украины продемонстрировал странам Запада то, что они были совершенно не готовы к длительному конфликту с Россией. Отмечалось, что после передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны.

По словам авторов статьи, западные страны должны трезво подходить к оценке потенциала вооруженных сил России и не забывать про угрозу, которую они представляют.

Днем ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль раскритиковала оснащение германской армии, поскольку многое вооружение было передано для поддержки Украины. Она уточнила, что это касается как личного снаряжения в виде шлемов, рюкзаков, бронежилетов, так и различного оборудования и техники — от радиостанций до боеприпасов для танков.

17 декабря Bloomberg указало на то, что конфликт на Украине показал серьезную уязвимость Соединенных Штатов Америки в вопросе восполнения арсеналов. Они указали на то, что из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.