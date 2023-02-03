Реклама
Прямой эфир
Мир
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Канада расширила санкции в отношении России
Мир
Байден поддержал решение не сбивать китайский аэростат
Мир
В Британии обеспокоились неготовностью армии к прямому столкновению с РФ
Спорт
Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям
Мир
В Индии сошла еще одна лавина
Мир
Рим и Париж весной передадут Киеву систему ПВО Samp/T
Мир
В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом
Общество
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Общество
Блогера Николая Соболева внесли в список иноагентов
Мир
В США считают инцидент с аэростатом из Китая нарушением международного права
Мир
В Риме заявили о работе Зеленского над планом начала диалога с Москвой

В Британии обеспокоились неготовностью армии к прямому столкновению с РФ

Генерал Бэрронс: британские снаряды кончатся за день в случае прямого столкновения с Россией
0
Фото: ТАСС/EPA/DAREK DELMANOWICZ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Великобритания на протяжении десятилетий опустошались из-за сокращения расходов, и в настоящее время страна менее готова к войне, чем когда-либо в истории. Об этом написал генерал Ричард Бэрронс в четверг, 2 февраля, в статье для издания The Sun.

Шольц бы то ни было: канцлер не уговорил Латинскую Америку поставить оружие Киеву
Зачем еще глава правительства Германии ездил на другой континент

По его словам, сокращение военных расходов имело смысл, когда закончилась холодная война и правительство страны начало тратить деньги на здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

«Сейчас у нас вооруженный конфликт в Европе, а наши вооруженные силы менее готовы к бою, чем когда-либо на памяти живущих», — отметил Бэрронс.

Он указал на то, что танки, бронемашины и артиллерийские орудия, находящиеся в распоряжении Великобритании, в основном старше 30 лет и те, что еще работают, отправляются на Украину.

Обозреватель приводит в статье слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что потребуется десятилетие, чтобы восстановить силы, которые нужны уже сегодня.

В заключении Бэрронс указал на то, что годы сокращения производства боеприпасов означают, что запасы некоторых типов основного оружия армия Британии исчерпает до конца дня в случае начала прямого вооруженного конфликта с Россией.

В тот же день польский военный корреспондент Марцин Вырвал написал, что, по его мнению, Киев исчерпает запасы боеприпасов в течение полугода. Он указал на то, что США, которые являются основным поставщиком боеприпасов на Украину, производят 15 тыс. ракет 155-го калибра в месяц, между тем как Украина совершает около 5 тыс. выстрелов этими ракетами в день. То есть этого хватает всего на три дня, пояснил Вырвал.

По его словам, в то же время нет никаких признаков того, что у России заканчиваются ресурсы, поскольку страна действительно обладает большим запасом техники, а также населением, в три с половиной раза превышающим население Украины.

Ранее, 31 декабря, испанская газета El País написала что конфликт вокруг Украины продемонстрировал странам Запада то, что они были совершенно не готовы к длительному конфликту с Россией. Отмечалось, что после передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны.

По словам авторов статьи, западные страны должны трезво подходить к оценке потенциала вооруженных сил России и не забывать про угрозу, которую они представляют.

Днем ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль раскритиковала оснащение германской армии, поскольку многое вооружение было передано для поддержки Украины. Она уточнила, что это касается как личного снаряжения в виде шлемов, рюкзаков, бронежилетов, так и различного оборудования и техники — от радиостанций до боеприпасов для танков.

17 декабря Bloomberg указало на то, что конфликт на Украине показал серьезную уязвимость Соединенных Штатов Америки в вопросе восполнения арсеналов. Они указали на то, что из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023