Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям

Международный союз велосипедистов (UCI) поддержал инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Об этом 3 февраля сообщается на сайте организации.

В публикации подчеркивается, что UCI не поддерживает действия России в Донбассе, а также оказывает поддержку профессиональным велосипедистам с Украины. Тем не менее МОК и все члены олимпийского движения всегда считали принцип политической нейтральности первостепенным.

«В ходе дискуссий на 11-м олимпийском саммите участники сочли, что ситуация должна развиваться и что следует рассмотреть вопрос об облегчении участия российских и белорусских спортсменов, где это возможно. При этом каждая федерация оценивает для своего вида спорта, существуют ли всё еще причины, оправдывающие защитные меры», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что министры спорта 40 стран мира 10 февраля примут совместное заявление против участия спортсменов из России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он добавил, что они намерены занять жесткую позицию в этом вопросе.

2 февраля в МОКе рассказали, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летней Олимпиаде еще не принято. Представители комитета также добавили, что ни в одном документе МОКа об Олимпийских играх в 2024 году нет упоминания спортсменов из РФ и Белоруссии.

В свою очередь, организаторы Олимпиады в Париже заявили, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

До этого, 29 января, МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

Такая позиция вызвала недовольство Киева. Позже, 31 января, в комитете отвергли критику со стороны украинских властей. В сообщении организации говорится, что МОК больше не будет комментировать подобные заявления, так как они не ведут к конструктивной дискуссии. Также в МОКе заявили, что не будут рассматривать вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном, поскольку санкции против России и Белоруссии не подлежат обсуждению.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.