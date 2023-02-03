Реклама
Прямой эфир
Мир
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Канада расширила санкции в отношении России
Мир
Байден поддержал решение не сбивать китайский аэростат
Мир
В Британии обеспокоились неготовностью армии к прямому столкновению с РФ
Спорт
Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям
Мир
В Индии сошла еще одна лавина
Мир
Рим и Париж весной передадут Киеву систему ПВО Samp/T
Мир
В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом
Общество
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Общество
Блогера Николая Соболева внесли в список иноагентов
Мир
В США считают инцидент с аэростатом из Китая нарушением международного права
Мир
В Риме заявили о работе Зеленского над планом начала диалога с Москвой

Международный союз велосипедистов поддержал допуск РФ к соревнованиям

Международный союз велосипедистов поддержал позицию МОКа по допуску России к соревнованиям
0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный союз велосипедистов (UCI) поддержал инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Об этом 3 февраля сообщается на сайте организации.

Открытая не для всех: как пройдет Летняя олимпиада — 2024
На Играх готовят необычные локации, лотерею с билетами и новые виды спорта

В публикации подчеркивается, что UCI не поддерживает действия России в Донбассе, а также оказывает поддержку профессиональным велосипедистам с Украины. Тем не менее МОК и все члены олимпийского движения всегда считали принцип политической нейтральности первостепенным.

«В ходе дискуссий на 11-м олимпийском саммите участники сочли, что ситуация должна развиваться и что следует рассмотреть вопрос об облегчении участия российских и белорусских спортсменов, где это возможно. При этом каждая федерация оценивает для своего вида спорта, существуют ли всё еще причины, оправдывающие защитные меры», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что министры спорта 40 стран мира 10 февраля примут совместное заявление против участия спортсменов из России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он добавил, что они намерены занять жесткую позицию в этом вопросе.

2 февраля в МОКе рассказали, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летней Олимпиаде еще не принято. Представители комитета также добавили, что ни в одном документе МОКа об Олимпийских играх в 2024 году нет упоминания спортсменов из РФ и Белоруссии.

В свою очередь, организаторы Олимпиады в Париже заявили, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

До этого, 29 января, МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

Такая позиция вызвала недовольство Киева. Позже, 31 января, в комитете отвергли критику со стороны украинских властей. В сообщении организации говорится, что МОК больше не будет комментировать подобные заявления, так как они не ведут к конструктивной дискуссии. Также в МОКе заявили, что не будут рассматривать вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном, поскольку санкции против России и Белоруссии не подлежат обсуждению.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023