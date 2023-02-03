В Индии сошла еще одна лавина

На индийской союзной территории Джамму и Кашмир в пятницу, 3 февраля, сошла лавина. Глыбы снега обрушились с гор на деревню.

Пострадавших нет, заблокировано речное русло.

В том же месте сошла еще одна лавина 1 февраля утром, в результате этого погибли два польских туриста, еще 19 человек пострадали, в их числе оказались восемь россиян. Никто из российских граждан не получил тяжелые травмы, однако все они были перемещены в медучреждения, где находятся под присмотром медиков.

Местные власти предупредили о лавиноопасном сезоне в Гималаях в настоящее время.