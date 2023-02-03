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Рим и Париж весной передадут Киеву систему ПВО Samp/T

Французское минобороны заявило о планах Франции и Италии отправить на Украину систему ПВО Samp/T весной
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Фото: flickr.com
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Рим и Париж собираются весной отправить Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) совместной разработки Samp/T – Mamba, передает 3 февраля телеканал BFM TV со ссылкой на заявление французского минобороны. Ранее в этот день министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто пообщались по телефону.

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«В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T – Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Франции отметило, что данная система даст возможность «Украине защищаться от атак российских беспилотников, ракет и самолетов».

Днем ранее сообщалось об отказе Италии поставлять танки на Украину. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни пояснил, что «на Украину мы всегда посылали оборонительное оружие, а не наступательное», добавив, что Италия намерена продолжать отправку электротехники для восстановления украинской энергосистемы.

В середине января сообщалось о планах Франции поставить на Украину танки AMX-10 RC в течение двух месяцев. Информация о передаче танков появилась по итогам телефонных переговоров Лекорню с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

28 декабря 2022 года стало известно о передаче французской стороны на Украину сломанных самоходных артиллерийских установок Caesar. В статье газеты Le Figaro говорилось об обеспокоенности Киева этим фактом.

Западные страны усилили военную помощь Киеву в поставках оружия и военной техники на фоне проводимой РФ военной спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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