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«Народный фронт» открыл сбор в поддержку российских военных к 23 февраля

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Общероссийское общественное движение «Народный фронт» 3 февраля начало сбор средств на поддержку российских военных в преддверии Дня защитника Отечества, который празднуется 23 февраля.

Акция проходит в рамках проекта «Всё для победы». Собранные средства пойдут на обеспечение российских военных необходимой техникой и снаряжением: автомобилями высокой проходимости, квадрокоптерами, биноклями и тактическими аптечками.

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Сбор завершится 21 февраля.

20 января корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в Донецке, куда доставили гуманитарную помощь от волонтеров. В нее вошли кровоостанавливающие средства, жгуты, аптечки первой помощи, большое количество лекарств и другая важная медицинская продукция.

Он также пообщался с одним из сотрудников 1-го армейского корпуса — техником медицинской роты Русланом. За всё время нахождения в зоне боевых действий его бригада спасла около 700 человек.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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