Жители новых регионов РФ получат возможность оформить ипотеку к лету

Первые ипотечные кредиты в новых регионах России должны быть выданы к лету. В Минфине назвали приоритетной задачей помощь жителям в покупке жилья, сообщает телеканал «Известия». 1 февраля Владимир Путин заявил об ипотеке под 2% в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Льготное кредитование поможет развитию строительства, повысить темпы восстановления городов и поселков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.