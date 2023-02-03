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В Риме заявили о работе Зеленского над планом начала диалога с Москвой

Премьер-министр Италии Мелони: Зеленский «работает над планом, чтобы начать диалог» с Россией
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом, чтобы начать диалог» с Москвой, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони 3 февраля.

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«Он (Зеленский. — Ред.) работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. <...> Единственная возможность, что у нас есть, это помогать Украине», — отметила она во время выступления, трансляцию которого вел новостной телеканал Rainews24.

После переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине Мелони заявила, что поддержка Украины — «это единственный способ привести действующих игроков за стол [переговоров]». Также премьер Италии добавила, что ей удалось договориться с Зеленским насчет ее визита в Киев до 24 февраля 2023 года — годовщины спецоперации.

Кроме того, Мелони сказала, что Италия и Германия продолжат поддерживать Украину, «пока это необходимо».

«Италия и Германия сразу гарантировали полную политическую, финансовую, военную поддержку, чтобы Киев смог воспользоваться законным правом на самооборону. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо», — заверила она.

20 октября 2022 года аналогичное заявление делал Шольц. Он отмечал, что ФРГ будет «поддерживать [Украину] столько, сколько потребуется».

2 февраля 2023 года немецкий канцлер отметил, что усилия по разрешению конфликта на Украине путем дипломатии должны продолжаться.

В этот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам, обратив внимание, что Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и что им манипулируют.

В октябре прошлого года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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