Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон объявил о выделении Киеву снарядов GLSDB с дальностью полета 150 км
Спорт
Роналду забил дебютный гол за ФК «Аль-Наср» в официальном матче
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали ценовой потолок на нефтепродукты РФ в $100 за баррель
Мир
Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар
Мир
В Польше считают, что Киев исчерпает запасы боеприпасов в течение полугода
Интернет
Число активных устройств Apple в мире превысило 2 млрд
Мир
Захарова назвала бесконечно далекими перспективы Украины вступить в ЕС
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ

Роналду забил дебютный гол за ФК «Аль-Наср» в официальном матче

0
Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португальский нападающий Криштиану Роналду 3 февраля забил дебютный гол за саудовский «Ан-Наср», написало издание «Спорт-Экспресс».

Не шутка за 200: как Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
За два сезона в Саудовской Аравии знаменитый форвард заработает астрономические деньги

Футболист отличился в гостевом матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатеха», реализовав пенальти на 93-й минуте. Встреча прошла в Эль-Хасе. Матч закончился со счетом 2:2.

«Ан-Наср» набрал 34 очка и занял первую строчку в турнирной таблице. У «Аль-Шабаба» такое же количество очков и один матч в запасе. В следующем туре, который состоится 9 февраля, «Ан-Наср» сыграет в гостях с «Аль-Вахдой».

Днем ранее сообщалось, что Роналду напрямую от футбольного клуба «Аль-Наср» получает лишь 10% зарплаты. По данным источника, остальную часть зарплаты — 90% — форвард получает из бюджета Саудовской Аравии. Вместе с тем Федерация футбола Саудовской Аравии отказалась комментировать данную информацию.

Контракт с клубом Роналду подписал 30 декабря 2022 года. Соглашение со спортсменом рассчитано на 2,5 года — до 2025-го. Предположительная сумма сделки составила почти €200 млн за сезон. При этом Роналду заявлял, что рад переходу в новый клуб.

В начале января текущего года британский таблоид Daily Mail написал, что Роналду первое время будет жить в королевском 17-комнатном люксе в отеле Four Seasons в столице страны Эль-Рияде.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023