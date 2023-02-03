Роналду забил дебютный гол за ФК «Аль-Наср» в официальном матче

Португальский нападающий Криштиану Роналду 3 февраля забил дебютный гол за саудовский «Ан-Наср», написало издание «Спорт-Экспресс».

Футболист отличился в гостевом матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатеха», реализовав пенальти на 93-й минуте. Встреча прошла в Эль-Хасе. Матч закончился со счетом 2:2.

«Ан-Наср» набрал 34 очка и занял первую строчку в турнирной таблице. У «Аль-Шабаба» такое же количество очков и один матч в запасе. В следующем туре, который состоится 9 февраля, «Ан-Наср» сыграет в гостях с «Аль-Вахдой».

Днем ранее сообщалось, что Роналду напрямую от футбольного клуба «Аль-Наср» получает лишь 10% зарплаты. По данным источника, остальную часть зарплаты — 90% — форвард получает из бюджета Саудовской Аравии. Вместе с тем Федерация футбола Саудовской Аравии отказалась комментировать данную информацию.

Контракт с клубом Роналду подписал 30 декабря 2022 года. Соглашение со спортсменом рассчитано на 2,5 года — до 2025-го. Предположительная сумма сделки составила почти €200 млн за сезон. При этом Роналду заявлял, что рад переходу в новый клуб.

В начале января текущего года британский таблоид Daily Mail написал, что Роналду первое время будет жить в королевском 17-комнатном люксе в отеле Four Seasons в столице страны Эль-Рияде.