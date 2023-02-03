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Пес из Португалии признан самым долгоживущим в истории

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Фото: guinnessworldrecords.com
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Пес из Португалии по кличке Боби, которому почти 31 год, признан самой старой собакой в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается 3 февраля на сайте самого издания.

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К 3 февраля 2023 года возраст Боби составляет 30 лет и 268 дней. Предыдущий рекордсмен Блюи из Австралии скончался в 1939 году в возрасте 29 лет и пяти месяцев. Таким образом, Боби является не только самой старой собакой из ныне живущих, но и самой старой собакой из когда-либо зарегистрированных в истории.

Порода рекордсмена — Рафейру ду Алентежу, или португальский мастиф. Обычно срок жизни таких четвероногих составляет около 12–14 лет.

Хозяин собаки Леонель Коста объяснил долгожительство своего любимца тем, что он всю жизнь живет на ферме в тихой и спокойной деревне. Кроме того, его никогда не сажали на цепь или поводок, так что он спокойно гуляет сколько хочет и где хочет. Также его кормят «человеческой» едой без каких-либо лишних приправ. Помимо этого Боби — общительный пес, который всегда много играет с другими животными, включая проживающих в доме кошек.

Ранее, 5 декабря, газета The Mirror сообщила, что в Великобритании самая старая кошка в мире по кличке Флосси обрела свою уже четвертую хозяйку, пережив предыдущих трех. Волонтеры организации по защите домашних питомцев передали ее новой владелице в Лондоне. 24 ноября 27-летняя Флосси попала в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель среди кошек. Животное родилось в 1995 году, что по человеческим меркам составляет примерно 120 лет. Флосси плохо видит и ничего не слышит, но ветеринары уверяют, что животное здорово и любит играть.

23 июля 2022 года президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал «Известиям» самые долгоживущие породы. Как отметил специалист, в среднем собаки живут около 12–14 лет, но если грамотно подходить к уходу за питомцем, то он может прожить и дольше. К породам, расположенным к этому от природы, относятся пудели, чихуа-хуа и таксы. Продолжительность жизни собаки зависит от внешних и внутренних факторов: это и генетика, и условия содержания питомца, и грамотный подход к владению животным, отметил специалист.

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