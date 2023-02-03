Глава ЕК рассказала об укрытии в бомбоубежище во время визита в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС – Украина рассказала о том, как ей пришлось прятаться в бомбоубежище в почтовом отделении в Киеве.

«В пятницу утром посетила вместе с премьером Украины [Денисом Шмыгалем] почтовое отделение в районе площади Майдан, где обнаружила много людей, которые пришли заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы <…> после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище <…>. Это показывает реальность <ежедневных боевых действий>», — подчеркнула она во время выступления на итоговой пресс-конференции.

Фон дер Ляйен приехала с руководителем внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем и 14 еврокомиссарами в Киев на саммит ЕС – Украина 3 февраля. Во время их визита в Киеве была объявлена воздушная тревога, но ни о каких ударах не сообщалось. Через два часа тревога была отменена.

Основной темой саммита стал вопрос вступления страны в состав ЕС и «мирный план» украинского лидера Владимира Зеленского.

Украина в настоящее время находится на низком уровне вступления в ЕС, говорится в аналитическом докладе ЕК по оценке готовности страны к евроинтеграции. Отмечается, что необходимого для начала процесса интеграции страны в ЕС «продвинутого» уровня страна не достигла ни в одной из сфер экономики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путинобъявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».