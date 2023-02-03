Администратор Telegram-канала «Новый век» отверг обвинения в вымогательстве

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов отверг обвинения в вымогательстве 12,5 млн рублей у российского бизнесмена. Об этом ТАСС 3 февраля сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе допроса задержанный Гусов отверг причастность к инкриминируемому деянию», — сказал собеседник агентства.

В этот же день Тверской суд Москвы арестовал Гусова на два месяца. Его обвиняют в вымогательстве 12,5 млн рублей у российского бизнесмена, создателя Yota Альберта Авдоляна. По предварительным данным, он вымогал эту сумму у бизнесмена за неразмещение в медиапространстве некой компрометирующей информации.

Считается, что часть этой суммы получил Гусов, а остальные деньги перечислялись организатору преступной схемы, который в настоящее время скрывается за рубежом.

Во время следствия также выяснилось, что Гусов является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

Ранее в доме Гусова прошли обыски. Тогда отмечалось, что, по данным МВД, Гусов координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.