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Захарова назвала бесконечно далекими перспективы Украины вступить в ЕС
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Захарова назвала бесконечно далекими перспективы Украины вступить в ЕС

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Перспективы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) в самом сообществе считают бесконечно далекими, учитывая то, что одна только Турция пытается попасть туда уже более 30 лет. Об этом говорится 3 февраля в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат прокомментировала слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о планах Киева присоединиться к ЕС в течение ближайших двух лет.

«На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе: «Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС». На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии: «членство в ЕС — это марафон, а не спринт». Как мы знаем, некоторые «атлеты» — Турция, к примеру, — бегут уже более 30 лет», — приведены слова Захаровой на сайте МИД РФ.

По ее словам, Киев открыто эксплуатирует миф о «жертве агрессии» и «занимается откровенным иждивенчеством», постоянно выпрашивая от Запада помощь «в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России».

«Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз, по сути, подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской черной дырой», — считает дипломат.

Захарова заметила, что если чиновники из Европы действительно думают о благополучии своих граждан, им стоит прекратить выбрасывать деньги на ветер ради «агрессивных планов Киева, который подорвал безопасность и стабильность на европейском континенте».

Ранее 3 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите в Киеве отметила, что жестких сроков для вступления Украины в Евросоюз не существует. По ее словам, всё будет зависеть от уровня подготовки страны к этому шагу.

Тогда же стало известно, что власти Евросоюза считают низким или «ранним» уровень подготовки Украины для вступления в союз. В докладе ЕК по оценке готовности страны к евроинтеграции указывается на то, что необходимого для начала процесса интеграции Украины в ЕС уровня страна не достигла ни в одной из сфер экономики.

В свою очередь, в России сенатор Алексей Пушков также усомнился в возможности ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что даже постановка данного вопроса вызывает разногласия внутри сообщества.

В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

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