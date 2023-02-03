Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию

Соединенные Штаты Америки требуют от Турции прекратить экспорт ряда товаров в Россию, сообщило агентство Bloomberg 3 февраля, сославшись на источники. Вашингтон считает, что это помогает Москве финансировать военные действия.

«США сказали Турции остановить поток товаров в Россию», — говорится в материале.

Отмечается, что данное предупреждение американские официальные лица озвучили на встрече в Турции на текущей неделе. По информации собеседников Bloomberg, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками 2 и 3 февраля. Они поговорили об опасениях Штатов насчет увеличения турецкого экспорта в РФ, беседа велась, в частности, об американских товарах.

В сентябре 2022 года Турция установила новый рекорд экспорта в Россию — $1,1 млрд. Это на 27% больше, чем месяцем ранее: в августе экспорт составил $949 млн. Основным партнером Турции по импорту в сентябре осталась Россия с $6,2 млрд.

Кроме того, в августе на встрече в Сочи главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о планах развития товарооборота между странами до $100 млрд в год.