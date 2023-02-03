Три человека пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Азовом
Под Азовом (Ростовская область) в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла утром 3 февраля на трассе Ростов-на-Дону – Азов. Предварительно установлено, что 41-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением. Машина врезалась в разделительное ограждение и опрокинулась на полосу встречного движения.
В результате ДТП пострадали водитель, его 48-летний и 36-летняя пассажиры. С различными травмами их госпитализировали, пишет RostovGazeta.
В Госавтоинспекции подчеркивают, что перевернувшийся микроавтобус не являлся маршруткой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Этим же утром в Удмуртии водитель легковой «Лады Ларгус» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Почты России». Водитель легковушки погиб, еще два человека пострадали.