Дело возбудили по факту падения наледи на ребенка в Стерлитамаке
В Стерлитамаке (Башкирия) возбудили уголовное дело по факту падения наледи с крыши дома на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел 3 февраля, когда девочка вместе с мамой выходила из пункта доставки товаров. С крыши дома на нее упала глыба льда. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Как сообщили «МедиаКорСеть» в пресс-службе республиканского минздрава, пострадавшая находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В рамках расследования следователи дадут оценку действиям управляющей компании, отвечающей за дом.
Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства устанавливаются.