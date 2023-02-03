В Госдепе назвали неприемлемым нахождение аэростата КНР в небе над США

В Госдепе США назвали неприемлемым нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве Соединенных Штатов, отметив, что это является нарушением суверенитета и международного права. Об этом 3 февраля сообщил представитель Госдепа высокого ранга.

«Мы приняли к сведению заявление КНР, в котором они выразили сожаление, однако присутствие этого воздушного шара в нашем воздушном пространстве является отчетливым нарушением суверенитета и международного права. И то, что это произошло, неприемлемо», — заявил он во время телефонного брифинга для журналистов.

Ведущий брифинга также сообщил, что из-за инцидента было принято решение отложить запланированную поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, так как сейчас «неподходящие условия» для этого.

При этом он подчеркнул, что Блинкен посетит КНР «при первой же возможности, когда позволят условия».

Ранее в этот день в МИД Китая заявили, что аэростат, который замечен над территорией США, действительно прилетел из КНР, однако это гражданский аппарат для научных исследований, который оказался там непреднамеренно.

В ведомстве отметили, что в ведомстве отметили, что сожалеют о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США, а также подчеркнули, что продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства Джо Байдена как можно скорее сбить наблюдательный воздушный шар. Она также отметила, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы ничего подобного.

Как рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов, аэростат достаточно сложно сбить, хоть он и медленный.