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Двое детей и женщина погибли при пожаре в Норильске

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Фото: МЧС РФ
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В результате пожара в многоэтажном доме в Норильске 3 февраля погибли двое детей и женщина (предварительно, бабушка детей), рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«В 20:26 (16:26 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме Норильска. <…> было видно открытое пламя из окон квартиры. <…> эвакуированы двое детей и женщина в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия не помогли, все трое погибли», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Из соседних квартир пожарные спасли четырех человек, добавили в МЧС.

«Пожар ликвидирован на площади 25 кв. м в 22:09 крск (18:09 мск. — Ред.). На месте пожара работали 34 человека и 13 единиц техники. Причину трагического пожара предстоит установить следственно-оперативной группе», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причина возгорания устанавливается.

В Оренбургской области утром 3 февраля были обнаружили тела трех погибших в результате пожара в двухквартирном жилом доме. Еще два человека пострадали. Во время возгорания у строения обрушилась кровля.

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