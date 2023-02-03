Дороги к участкам многодетных семей обустроят под Нижним Тагилом

В Свердловской области определили подрядчика, который обустроит подъезды к участкам многодетных семей в селе Лая под Нижним Тагилом. Об этом 3 февраля сообщает ТагилСити.ру.

Контракт заключен с МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Учреждение согласилось выполнить работы за 7 млн рублей при начальной стоимости в 9,9 млн.

Работы пройдут на улицах Заречная и Полевая. Завершить их необходимо до 30 сентября текущего года.

Отмечается, что средства на обустройство дорог выделены из бюджета Горноуральского городского округа.

В середине января сообщалось, что в детском саду № 3 в Нижнем Тагиле планируют установить новые окна после жалоб родителей на холод в группах. Деньги на эти цели выделят в 2023 году.