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Премьер Польши заявил о планах купить газ и уголь на конфискованные у РФ средства

Премьер Польши Моравецкий: мы направим все конфискованные российские деньги на снижение цен на газ и электроэнергию
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Фото: Global Look Press/Fu Xinchun
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию поддержать предложение о внесении изменений в Конституцию страны, дающих возможность конфискации российской собственности. С таким заявлением он выступил в пятницу, 3 февраля.

Он указал на то, что санкции, введенные европейскими странами против России, действуют недостаточно эффективно из-за того, что после их введения резко выросли цены на топливо.

«Российский бюджет даже на меньших продажах зарабатывает больше. Это приводит к более низкому спаду российского ВВП, неглубокой рецессии», — отметил польский премьер в беседе с изданием Interia.

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»
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По его мнению, гораздо больший урон Москве нанесла бы конфискация российского имущества.

Он заверил, что, если оппозиция проголосует за поправки, Польша направит все российские деньги на снижение цен на газ и электроэнергию.

«Деньги российских олигархов и Российской Федерации, замороженные сегодня в Польше, могут быть использованы польским обществом. Я даже могу предложить сегодня, что мы на эти средства купим газ или уголь и благодаря этому снизим цены для всех поляков», — сказал Моравецкий.

Днем ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление страны. Он отметил, что необходимо создать реальный механизм, который позволит распорядиться замороженными активами России и направить эти средства на восстановление Украины.

До этого, 27 января, государственный секретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ заявила, что Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет законных оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране. Лэ добавила, что ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.

Тогда же агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз (ЕС) имеет юридические основания временно использовать порядка €33,8 млрд из замороженных активов Банка России для передачи Киеву. При этом страны G7 и ЕС заявили, что не существует четких юридических оснований для ареста активов российских банков и перенаправления денег на Украину.

До этого, 19 января, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

Еще в конце ноября прошлого года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

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