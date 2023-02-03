Премьер Польши заявил о планах купить газ и уголь на конфискованные у РФ средства

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию поддержать предложение о внесении изменений в Конституцию страны, дающих возможность конфискации российской собственности. С таким заявлением он выступил в пятницу, 3 февраля.

Он указал на то, что санкции, введенные европейскими странами против России, действуют недостаточно эффективно из-за того, что после их введения резко выросли цены на топливо.

«Российский бюджет даже на меньших продажах зарабатывает больше. Это приводит к более низкому спаду российского ВВП, неглубокой рецессии», — отметил польский премьер в беседе с изданием Interia.

По его мнению, гораздо больший урон Москве нанесла бы конфискация российского имущества.

Он заверил, что, если оппозиция проголосует за поправки, Польша направит все российские деньги на снижение цен на газ и электроэнергию.

«Деньги российских олигархов и Российской Федерации, замороженные сегодня в Польше, могут быть использованы польским обществом. Я даже могу предложить сегодня, что мы на эти средства купим газ или уголь и благодаря этому снизим цены для всех поляков», — сказал Моравецкий.

Днем ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление страны. Он отметил, что необходимо создать реальный механизм, который позволит распорядиться замороженными активами России и направить эти средства на восстановление Украины.

До этого, 27 января, государственный секретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ заявила, что Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет законных оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране. Лэ добавила, что ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.

Тогда же агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз (ЕС) имеет юридические основания временно использовать порядка €33,8 млрд из замороженных активов Банка России для передачи Киеву. При этом страны G7 и ЕС заявили, что не существует четких юридических оснований для ареста активов российских банков и перенаправления денег на Украину.

До этого, 19 января, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

Еще в конце ноября прошлого года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.