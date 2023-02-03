Более 200 домов отремонтируют на Ставрополье в 2023 году
На территории Ставропольского края в 2023 году планируют отремонтировать 233 многоквартирных дома. Об этом 3 февраля сообщает NewsTracker.
В 191 доме запланирован ремонт внутренних инженерных систем, в 40 домах заменят лифты, в 82 — отремонтируют кровли, а у 32 — фасад. Еще в 13 зданиях приведут в порядок подвальные помещения, в 15 — фундамент.
Объем предусмотренных средств в этом году составляет 800 млн рублей. Размер взноса для жителей региона при этом не увеличится и останется на уровне 2019 года.
Всего в региональную программу капремонта многоквартирных домов входит более 9 тыс. объектов.