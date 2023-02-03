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Что такое нейросеть ChatGPT и что можно сделать с ее помощью

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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В последние месяцы популярность нейросетей резко возросла — о них говорят не только в научных кругах, но и в профессиональных сообществах, образовательной среде и просто в соцсетях. Наиболее известной среди технологических новинок стала нейросеть ChatGPT, которая выполняет функции голосового помощника. На что способен бот и можно ли его использовать в России — читайте в материале «Известий».

Что такое ChatGPT

Нейросеть ChatGPT разработана компанией OpenAl и запущена 30 ноября. Она не только дает ответы подобно голосовому помощнику, но и основывается на работе модели искусственного интеллекта GPT-3.5, координирующей текстовые данные из различных источников.

Благодаря этому бот не просто выдает поисковой запрос, но и пытается сделать его максимально понятным для пользователя. Он также корректирует ответы в зависимости от вопросов и учитывает сделанные ошибки.

Что умеет ChatGPT

Помимо генерации ответа на любой вопрос, голосовому помощнику можно найти и другие применения. ChatGPT умеет придумывать истории и писать стихи, может разъяснить сложную тему простыми словами.

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«Ее главное отличие от уже существующих систем поиска заключается в том, что она не просто копирует найденную в Сети информацию, а старается сделать так, чтобы человек получил максимально понятный ответ на поставленный им вопрос. Кроме того, система работает в формате диалога — поэтому если пользователю что-то не совсем ясно, он может задать уточняющий вопрос и получить на него развернутый ответ. Именно поэтому сейчас вокруг данной нейросети столько шума, так как аналогов на рынке у нее нет», — объяснил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Обучена нейросеть и переводу, причем как с разговорных языков, так и в программном коде. Бот способен написать код, выявить баги в программе и перевести код на другой язык.

Как и простой поисковик, голосовой помощник умеет отыскивать изображения, учитывая даже самое детальное описание. Способна нейросеть и самостоятельно создавать простые изображения — ее можно попросить что-либо нарисовать. В число навыков ChatGPT входит и написание 3D-моделей в Python.

Боту находят применение представители многих профессий, но, в частности, популярностью он пользуется у студентов. Уже известны несколько случаев, когда учащиеся вузов обращались к нейросети для написания работ: эссе, сочинений и даже дипломов. Многие мировые университеты уже работают над алгоритмами, способными распознать работу нейросети.

«В ближайшее время хайп вокруг данного приложения не утихнет. А вот преподавателям вузов теперь будет нелегко, ведь придется проверять диплом не только на плагиат, но и на то, не написан ли он нейросетью», — отметил Черноусов.

В то же время Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить доступ ChatGPT в образовательных учреждениях.

Беспокойство нейросеть вызывает и у IT-компаний, разработавших современные поисковики. Как пишет The New York Times, нынешнему руководству Google даже пришлось обратиться за помощью к основателям компании Ларри Пейджу и Сергею Брину, которые отошли от дел в 2019 году. Предприниматели посоветовали руководителям подразделений Google приоритизировать ИИ в своих планах и внедрить функции чат-бота в поиск.

Как использовать ChatGPT в России

В настоящее время бот недоступен для российских пользователей, поскольку для доступа к нему необходима учетная запись на официальном сайте компании. Ее создание невозможно для граждан России, Беларуси, Украины, Афганистана, Китая, Венесуэлы и Ирана.

Тем не менее российская компания «Яндекс» в настоящий момент занимается разработкой собственной версии популярной нейросети. Новая система получит название YaLM 2.0. В ближайшее время начнется ее обучение, а первые интеграции с сервисами могут запустить до конца года. По словам источника, сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком.

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