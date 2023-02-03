Названы сроки завершения строительства Южной рокады Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что оставшуюся часть Южной рокады достроят до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

В ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля Собянин рассказал, что Южная рокада является одним из главных элементов транспортного каркаса столицы. Ее протяженность составит свыше 40 км, она пройдет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля, а также частично выйдет на Бесединское шоссе, пересекая до 12 крупных магистралей города, пишет НСН.

«Это Можайское шоссе, Мичуринский, Вернадского, Ленинский [проспекты], улица Профсоюзная, Каширское, Варшавское шоссе — 26 районов города с численностью населения около 3 млн человек», — приводит слова Собянина «Москва 24».

Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК, уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автомобильные дороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Уникальность трассы в том, что она будет иметь три выхода из Москвы на юге и юго-востоке.

Реконструкция развязки на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля стартовала в апреле 2021 года, завершить работы планируется в сентябре 2023 года.

Всего в этом году столичные власти планируют построить порядка 100 км дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход, пишет сайт aif.ru.

В 2024–2025 годах появятся 145,3 км дорог, 35 искусственных сооружений и 28 пешеходных переходов, отмечает сайт kp.ru.

Ранее в этот день заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность работ в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады оценивается в 70%. В рамках реконструкции специалисты расширят проезжую часть — вместо двух полос дорожного движения будет построено от четырех до шести полос в двух направлениях движения, пишет RT. На участке продолжается работа по строительству автодороги и переустройству инженерных сетей.

16 января Сергей Собянин открыл участок МСД за пределами МКАД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Как отметил Собянин, МСД на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую планируется провести к Москве к сентябрю.

11 января Бочкарев сообщил, что темпы строительства и реконструкции дорог будут такими же, как и в 2022 году. Главным дорожным проектом в столице по-прежнему остается строительство Московского скоростного диаметра (МСД), отмечает телеканал «360».