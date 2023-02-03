Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ
Происшествия
Двое детей и женщина погибли при пожаре в Норильске
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Мир
В Китае признали своим воздушный шар над США
Происшествия
Более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми
Мир
Зеленский заявил о намерении продолжать биться за Артемовск
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
ЕС вывез в 2022 году 45 млн т зерна с Украины

Названы сроки завершения строительства Южной рокады Москвы

Собянин: строительство Южной рокады Москвы планируется завершить в 2023 году
0
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М.Мишин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что оставшуюся часть Южной рокады достроят до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Экскаваторы зарылись: чем будут строить трассы в России
Депутаты предупреждают о риске дефицита дорожной и строительной техники

В ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля Собянин рассказал, что Южная рокада является одним из главных элементов транспортного каркаса столицы. Ее протяженность составит свыше 40 км, она пройдет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля, а также частично выйдет на Бесединское шоссе, пересекая до 12 крупных магистралей города, пишет НСН.

«Это Можайское шоссе, Мичуринский, Вернадского, Ленинский [проспекты], улица Профсоюзная, Каширское, Варшавское шоссе — 26 районов города с численностью населения около 3 млн человек», — приводит слова Собянина «Москва 24».

Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК, уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автомобильные дороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Уникальность трассы в том, что она будет иметь три выхода из Москвы на юге и юго-востоке.

Реконструкция развязки на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля стартовала в апреле 2021 года, завершить работы планируется в сентябре 2023 года.

Всего в этом году столичные власти планируют построить порядка 100 км дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход, пишет сайт aif.ru.

В 2024–2025 годах появятся 145,3 км дорог, 35 искусственных сооружений и 28 пешеходных переходов, отмечает сайт kp.ru.

Ранее в этот день заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность работ в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады оценивается в 70%. В рамках реконструкции специалисты расширят проезжую часть — вместо двух полос дорожного движения будет построено от четырех до шести полос в двух направлениях движения, пишет RT. На участке продолжается работа по строительству автодороги и переустройству инженерных сетей.

16 января Сергей Собянин открыл участок МСД за пределами МКАД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Как отметил Собянин, МСД на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую планируется провести к Москве к сентябрю.

11 января Бочкарев сообщил, что темпы строительства и реконструкции дорог будут такими же, как и в 2022 году. Главным дорожным проектом в столице по-прежнему остается строительство Московского скоростного диаметра (МСД), отмечает телеканал «360».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023