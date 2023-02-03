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В Совфеде пожелали Западу добра в ответ на новые санкции

Сенатор Джабаров: западные страны вошли в раж, вводя новые санкции против России, но мы желаем им только добра
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российская экономика справляется с санкциями, а западные страны «вошли в раж», соревнуясь, кто сильнее испортит настроение России. Об этом 3 февраля «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в этот день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций Евросоюза против России подразумевает ограничения на €10 млрд.

«Я уже, честно говоря, не обращаю внимания на эти пакеты санкций. Они ущерб себе наносят не меньше, чем пытаются нанести нам. Мы можем спокойно обходить санкции, а вот как они будут обходить те ограничения, которые сами выстроили, мне трудно сказать. Европейцы вошли в такой раж, что, мне кажется, они уже не могут остановиться. Просто соревнуются, кто сильнее испортит настроение России. Ну пусть стараются», — сказал сенатор.

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По словам Джабарова, Россия знает свою задачу, она настраивается на преодоление санкций, на дальнейший рост.

«У нас это неплохо получается. Экономика наша может не такая, как хотелось бы. Но точно не такая, как хотелось бы Западу. Падение будет минимальным за прошлый год, а в этом году ожидается даже хоть и небольшой, но все-таки рост. Поэтому нам нужно спокойно реагировать на эти санкции, а им мы желаем только добра. Пусть развиваются без России, посмотрим, что у них получится», — заключил он.

О том, что ЕС намерен принять десятый по счету пакет санкций в отношении России к годовщине начала спецоперации по защите Донбасса (24 февраля) Урсула фон дер Ляйен сообщила днем ранее.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций были введены в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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