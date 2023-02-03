Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку в Херсонской области. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев с места событий.

На кадрах видно, как над одним из районов города поднимается черный дым.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

31 января ВСУ нанесли удары по подстанции в Новой Каховке. Как тогда отметил Тимашев украинские военные постоянно пытаются обесточить город и весь Каховский район. По его словам, подстанцию обстреливают регулярно, причем не только из ствольной артиллерии.

До этого, 28 января, украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Тогда ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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