Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова

Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова, обвиняемого в вымогательстве 12,5 млн рублей у российского бизнесмена. Об этом 3 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно решению суда, его арестовали на два месяца — до 2 апреля.

Гусов обвиняется в вымогательстве 12,5 млн рублей у российского бизнесмена, создателя Yota Альберта Авдоляна. По предварительным данным, он вымогал эту сумму у бизнесмена за неразмещение в медиапространстве некой компрометирующей информации.

Считается, что часть этой суммы получил Гусов, а остальные деньги перечислялись организатору преступной схемы, который в настоящее время скрывается за рубежом.

Во время следствия также выяснилось, что Гусов является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

Ранее Гусов задержан по делу о вымогательстве, в его доме прошли обыски. Тогда отмечалось, что, по данным МВД, Гусов координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.