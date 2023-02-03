Глава ЕК раскрыла подробности десятого пакета санкций против России

Десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России подразумевает ограничения на €10 млрд. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в €10 млрд. Это будет снова масштабный пакет», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве, трансляцию которой публикует пресс-служба ЕК.

По ее словам, новые санкции должны закрыть пробелы, которые были в предыдущих пакетах.

О том, что ЕС намерен принять десятый по счету пакет санкций в отношении России к годовщине начала спецоперации по защите Донбасса Урсула фон дер Ляйен сообщила днем ранее.

Ранее, 9 января, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Еврокомиссия уже работает над новыми пакетами санкций против России. При этом он отметил, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций были введены в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.