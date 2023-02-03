Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ
Происшествия
Двое детей и женщина погибли при пожаре в Норильске
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Мир
В Китае признали своим воздушный шар над США
Происшествия
Более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми
Мир
Зеленский заявил о намерении продолжать биться за Артемовск
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
ЕС вывез в 2022 году 45 млн т зерна с Украины
Сюжет:

Глава ЕК раскрыла подробности десятого пакета санкций против России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: десятый пакет санкций ЕС против России подразумевает ограничения на €10 млрд
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России подразумевает ограничения на €10 млрд. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Попасть в девятку: почему ЕС не утвердил новый пакет санкций против РФ
Пока главы МИДов объединения договорились увеличить военную помощь Киеву на €2 млрд

«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в €10 млрд. Это будет снова масштабный пакет», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве, трансляцию которой публикует пресс-служба ЕК.

По ее словам, новые санкции должны закрыть пробелы, которые были в предыдущих пакетах.

О том, что ЕС намерен принять десятый по счету пакет санкций в отношении России к годовщине начала спецоперации по защите Донбасса Урсула фон дер Ляйен сообщила днем ранее.

Ранее, 9 января, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Еврокомиссия уже работает над новыми пакетами санкций против России. При этом он отметил, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций были введены в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023