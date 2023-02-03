Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Общество
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ
Общество
Мокрый снег и ветер ожидаются на юге России к началу следующей недели
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Мир
В Китае признали своим воздушный шар над США
Происшествия
Более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Общество
Колокольцев представил нового главу МВД Крыма

Видео. Колокольцев представил нового главу МВД Крыма

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023