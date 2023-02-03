В Сети сообщили о смерти рэпера Yung Trappa

Музыкальный исполнитель из Санкт-Петербурга, 27-летний рэпер Владислав Ширяев (известный как Yung Trappa) найден мертвым в квартире жилого дома на Дровяной улице. Об этом сообщили 3 февраля на странице артиста во «ВКонтакте».

«Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца», — говорится в сообщении.

Известно, что в ноябре 2021 года рэпер был арестован в Ленинградской области по обвинению в изнасиловании двух девушек. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по двум эпизодам п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством»). Следствие приговорило Ширяева к тюремному заключению.

В декабре 2022 года Yung Trappa вышел на свободу, проведя за решеткой 14 месяцев. До этого, в 2016 году, он был осужден на 5 лет и 7 месяцев колонии по делу о распространении наркотиков. Он освободился в феврале 2021 года. Yung Trappa стал известен в середине 2010-х после участия в Versus Battle.