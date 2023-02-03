Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна приобретет у Германии 54 танка Leopard с возможностью покупки еще 18 машин. Об этом 3 февраля сообщила телекомпания NRK.

Во время пресс-конференции норвежский премьер-министр подтвердил покупку немецких танков. Он отметил, что из-за конфликта на Украине страна находится в самой сложной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. По его мнению, приобретение Leopard укрепит обороноспособность Норвегии.

Тяжелая техника обойдется норвежскому руководству в 19,7 млрд норвежских крон (около $2 млрд). Ожидается, что первые танки будут поставлены в 2026 году.

3 февраля Стёре заявил, что Норвегия усилит военную и гражданскую помощь Украине. Для этого страна увеличит расходы из Фонда национального благосостояния на ближайшие годы. Премьер-министр добавил, что увеличение расходов на Украине не должно повлиять на внутреннюю экономику страны.

31 января министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что руководство страны может поставить Киеву танки Leopard 2 в конце марта. Он не назвал точного числа, однако выразил надежду, что это произойдет как можно скорее.

Ранее, 25 января, Грам подтвердил намерение Норвегии направить танки на Украину. По его словам, поставка должна быть подкреплена обучением украинских солдат и финансированием.

25 января Президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка M1 Abrams. В администрации американского лидера, однако, отметили, что на это могут уйти месяцы.

В этот же день правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением Берлина о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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