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Сообщается о воздушной тревоге в Киеве во время визита главы ЕК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Киеве объявлена воздушная тревога в пятницу, 3 февраля, написало издание «Страна.ua».

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В этот день в украинской столице находится глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она вместе с руководителем внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем и 14 еврокомиссарами приехали в Киев в связи с саммитом ЕС – Украина. Основной темой встречи является вопрос вступления страны в состав ЕС и «мирный план» президента Владимира Зеленского.

Украина сейчас находится на низком уровне вступления в ЕС, говорится в аналитическом докладе ЕК по оценке готовности страны к евроинтеграции. Отмечается, что необходимый для начала процесса интеграции страны в ЕС «продвинутый» уровень страна не достигла ни в одной из сфер экономики.

Ранее в этот день в 4:34 мск в подконтрольной Киеву Запорожской области была объявлена воздушная тревога. В городе Очакове Николаевской области слышны взрывы. Кроме того, сообщается о взрывах во временно подконтрольном киевским властям Херсоне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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