Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ
Происшествия
Двое детей и женщина погибли при пожаре в Норильске
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Мир
В Китае признали своим воздушный шар над США
Происшествия
Более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми
Мир
Зеленский заявил о намерении продолжать биться за Артемовск
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
ЕС вывез в 2022 году 45 млн т зерна с Украины
Сюжет:

Во Франции заявили о достаточных усилиях Запада для победы Украины

Бывший посол Франции Аро считает достаточными приложенные усилия Запада, чтобы не допустить проигрыша Украины
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад оказывает Украине слишком сильную поддержку, чтобы смириться с ее поражением от России. Как заявил 3 февраля бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро, в этом случае западные страны рискуют потерять свой международный престиж.

Ни туда ни сюда: когда Украина вступит в ЕС и НАТО
Что будут обсуждать на саммите ЕС – Украина в Киеве

«Запад встал на сторону Украины и сделает всё возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру», — цитирует дипломата швейцарская телерадиокомпании RTS.

По мнению Аро, конфликт на Украине переходит в фазу ожесточенных боев и они будут длиться несколько недель.

«Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, — долгая война с большим количеством смертей и разрушений», — добавил Аро.

При этом бывший дипломат также выразил надежду на то, что еще возможны переговоры. По его мнению, на них должны согласиться США, поскольку президент страны Джо Байден «вовсе не собирается воевать».

В этот же день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что правительство ФРГ выдало разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1. Германия подтвердила решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2 в начале января. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

2 февраля премьер-министр страны Риши Сунак сообщил, что Великобритания может передать Украине свои истребители, однако подготовка пилотов для них займет много времени. Сунак отметил, что гордится оказанной Украине военной помощью и тем, что Великобритания первой официально объявила о поставках основных боевых танков.

3 февраля глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе служебного совещания в Херсонской области, в свою очередь, заявил, что в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса отмечается увеличение числа наемников из Европы. По его словам, эти наемники имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах.

Тогда же министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что страна сохраняет военный нейтралитет, но не является нейтральной в политическом отношении в ситуации с Украиной. Вена с самого начала поддерживала европейские санкции против России, «чтобы проявить солидарность с Украиной», указала Таннер.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а, кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023