Во Франции заявили о достаточных усилиях Запада для победы Украины

Запад оказывает Украине слишком сильную поддержку, чтобы смириться с ее поражением от России. Как заявил 3 февраля бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро, в этом случае западные страны рискуют потерять свой международный престиж.

«Запад встал на сторону Украины и сделает всё возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру», — цитирует дипломата швейцарская телерадиокомпании RTS.

По мнению Аро, конфликт на Украине переходит в фазу ожесточенных боев и они будут длиться несколько недель.

«Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, — долгая война с большим количеством смертей и разрушений», — добавил Аро.

При этом бывший дипломат также выразил надежду на то, что еще возможны переговоры. По его мнению, на них должны согласиться США, поскольку президент страны Джо Байден «вовсе не собирается воевать».

В этот же день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что правительство ФРГ выдало разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1. Германия подтвердила решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2 в начале января. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

2 февраля премьер-министр страны Риши Сунак сообщил, что Великобритания может передать Украине свои истребители, однако подготовка пилотов для них займет много времени. Сунак отметил, что гордится оказанной Украине военной помощью и тем, что Великобритания первой официально объявила о поставках основных боевых танков.

3 февраля глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе служебного совещания в Херсонской области, в свою очередь, заявил, что в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса отмечается увеличение числа наемников из Европы. По его словам, эти наемники имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах.

Тогда же министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что страна сохраняет военный нейтралитет, но не является нейтральной в политическом отношении в ситуации с Украиной. Вена с самого начала поддерживала европейские санкции против России, «чтобы проявить солидарность с Украиной», указала Таннер.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а, кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

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