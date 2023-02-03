Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с авто «Почты России» в Удмуртии
В Шарканском районе Удмуртии в результате столкновения легковушки «Лады Ларгус» с микроавтобусом «ГАЗ», принадлежащим «Почте России», погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает УГИБДД МВД России по республике.
Авария произошла утром 3 февраля на 25-м км трассы Воткинск – Шаркан. Предварительно установлено, что 45-летний водитель «Лады Ларгус» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Почты России» под управлением 59-летнего мужчины, пишет ИА «Сусанин».
В результате ДТП водитель легковушки погиб. Водитель «ГАЗ Соболь» и его 53-летний пассажир получили различные травмы, уточняет Udm-info.ru. Информация о состоянии пострадавших не приводится.
В ночь на 31 января на автодороге в Воткинском районе Удмуртии столкнулись грузовики Isuzu и Renault Premium. Водитель Isuzu погиб.