Курьера телефонных мошенников задержали в Псковской области

Полиция задержала жителя Псковской области, который работал курьером у телефонных мошенников. По всем фактам обмана граждан возбуждены уголовные дела.

По данным МВД, серия преступлений в отношении пенсионеров была зарегистрирована в конце ноября и начале декабря. В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след жителя Опочки 2001 года рождения. Подозреваемый был задержан на территории Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что еще в сентябре 2022 года устроился на работу курьером через переписку в мессенджере, пишет Псковское агентство информации.

Задержанный признался, что в Пскове забирал деньги у пенсионеров трижды. Еще 15 раз мужчина участвовал в передаче денег в Санкт-Петербурге. Полученные суммы мужчина отправлял куратору с помощью банкоматов, оставляя себе 5–8% от «сделки».

Пскович заключен под стражу. Полиция устанавливает ущерб всем потерпевшим.