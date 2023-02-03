В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ

Первые ипотечные кредиты в новых регионах РФ должны быть выданы к лету. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам.

По его словам ипотека является главной и первоочередной задачей.

«Здесь мы будем этим отдельно заниматься. Задача [в том], чтобы первые ипотеки и кредиты были выданы уже к лету в новых регионах, это наш приоритет», — сказал Моисеев в доме правительства в Луганске.

27 января президент России Владимир Путин поручил утвердить программы развития новых регионов. В рамках программы должно быть предусмотрено достижение этими субъектами среднероссийских показателей уровня жизни и общероссийского уровня социально-экономического развития не позднее 2030 года.

Льготную ипотечную программу в новых регионах РФ правительство утвердило 3 января. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Максимальный размер такого кредита составит 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть при этом не меньше 10%.

До этого, 16 декабря прошлого года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки, чтобы с 2023 года льготные ипотечные программы в стране могли начать действовать на новых условиях.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.