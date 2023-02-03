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ПСБ сообщил о приобретении банков Донецкой и Луганской Народных Республик

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ПСБ приобретает ООО «ПСБ Донецк» и ООО «ПСБ Луганск» — кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующие договоры купли-продажи председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Фонда государственного имущества ДНР Сергей Кайда и врио председателя — заместитель председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко подписали в присутствии врио главы ДНР Дениса Пушилина, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

Таким образом ПСБ обеспечил выполнение указа Президента Владимира Путина, предусматривающего продажу ПСБ 100% долей этих кредитных учреждений и дальнейшее присоединение их к ПСБ.

Переход в ПСБ этих кредитных организаций позволит вдвое увеличить сеть обслуживания банка в ЛНР и ДНР. Число офисов продаж превысит 350, клиентская база составит около 3 млн физических и свыше 17 тыс. юридических лиц.

«Подписанные сегодня соглашения имеют важное значение для социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также способствуют процессам полномасштабной интеграции новых регионов в единое правовое, финансовое и банковское пространство страны. ПСБ ведет активную работу по обеспечению доступа жителей и бизнеса регионов к развитой инфраструктуре системно значимой кредитной организации: за день мы открываем в среднем две тысячи счетов и выдаем более полутора тысяч карт физическим и юридическим лицам», — прокомментировал Петр Фрадков.

Как сообщила пресс-служба кредитной организации, ПСБ первым среди российских банков приступил к комплексному банковское обслуживанию физических и юридических лиц в ДНР и ЛНР. За время работы ПСБ на территории республик на обслуживание в банк перешло более 300 тысяч физических и почти 16 тысяч юридических лиц. Открыто более 480 тысяч счетов гражданам и более 16 тысяч счетов клиентам из малого и среднего бизнеса, физлицам выдано более 250 тысяч карт, включая зарплатные карты, и около 15 тысяч — бизнесу.

Офисная сеть ПСБ на территории ДНР и ЛНР охватывает 60 населенных пунктов и представлена более чем 160 отделениями. Порядка 200 банкоматов позволяют проводить операции по снятию и внесению наличных, совершать платежи и переводы, а также сервисные операции.

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