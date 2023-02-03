Теплая погода ожидается в Карелии в феврале

Синоптики прогнозируют относительно высокую температуру воздуха в феврале на территории Карелии. Количество осадков превысит месячную норму.

Согласно прогнозам, до середины месяца погодные условия в республике будут определять поля повышенного атмосферного давления. Осадки будут нечастыми. Во второй половине февраля начнутся снегопады с метелями. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Температура воздуха в среднем будет превышать месячную норму на 0,6 градуса.

В начале следующей неделе синоптики прогнозируют сильный снег и ветер на юге России Температура воздуха опустится ниже климатической нормы и в среднем упадет на 5 градусов.