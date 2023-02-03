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Более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми

Источник «Известий»: более 200 горняков эвакуируют из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Коми из-за задымления
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Всех сотрудников шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в Республике Коми эвакуируют на поверхность из-за возгорания в конвейерном штреке. Об этом 3 февраля сообщил источник «Известий».

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По предварительным данным, загорелась конвейерная лента в шахте «Заполярная-2», из-за чего произошло задымление. Людей выводят и из соседней шахты «Воркутинская», так как у них общая система вентиляции. Всего под землей находилось 219 человек.

На данный момент шахта обесточена, на аварийном участке уже нет работников. Информации о пострадавших не поступало.

26 декабря из нефтешахты № 3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) «Яреганефть» в Коми вывели на поверхность 56 горняков из-за возгорания. В результате происшествия никто не пострадал.

В октябре пожар произошел в кузбасской шахте «Ерунаковская-8». Возгорание возникло в вентиляционном шреке шахты, загорелся, по предварительной информации, химический реагент. Все находившиеся в шахте горняки были выведены на поверхность.

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