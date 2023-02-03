Капитальный ремонт проведут в 156 домах Липецкой области

В 2023 году капитальный ремонт выполнят в 156 многоквартирных домах в Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на правительство региона.

Стоимость работ оценивается более чем в 1,7 млрд рублей. Жилищные условия удастся улучшить до 30 тыс. человек. Основное внимание подрядчики уделят обновлению инженерных сетей.

Также в 55 домах планируется замена 135 лифтов. Специалисты сделали выбор в пользу энергосберегающих моделей, которые отличаются более высокой степенью безопасности.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в 2023 году планируется замена 279 лифтов в 91 многоквартирном доме. На эти цели выделят 1,2 млрд рублей.